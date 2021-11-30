Правительство России выделило ещё 5 млрд рублей на страховку медиков

Правительство России выделило ещё 5 млрд рублей на страховку медиков
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Кроме единовременных выплат медработникам (20 млрд рублей) добавили ещё 5 млрд рублей на страховые выплаты.

Об этом сообщает во вторник, 30 ноября, пресс-служба правительства Российской Федерации.

В случае, если врачи, средний и младший медперсонал, а также водители карет скорой помощи подхватят коронавирус на работе, они могут расчитывать на страховку.

Глава кабинета министров Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что ковид продолжает распространяться по России, в связи с этим медработники все также в находятся в опасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе 2 поликлиники стали участницами программы модернизации амбулаторной помощи.

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