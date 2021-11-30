Александр Мясников рассказал об избраннице сына

Телеведущий и врач Александр Мясников переживал, что девушкой сына станет «какая-нибудь губастая».

Страшные опасения российского врача не подтвердились. Сын встречается медиком-фармакологом. Известный доктор одобрил выбор наследника. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Мясников объяснил, что избранница родного сына родом из Молдавии, она медик-фармаколог. 68-летний врач боялся, что его ребенок выберет «слишком современную» подругу.

» Очень переживал, что у него будет какая-нибудь губастая девушка, вся из себя, на понтах. Думал, как с ней вообще разговаривать?! А оказалась нормальная, такая советская девочка», — отметил Мясников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников рассказал о единственном способе защиты от штамма «омикрон».