В России за сутки выявили почти 33 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 32 837 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 669 718.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1226 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 276 419 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 35 679 человек. Общее количество выздоровлений достигло 8 364 932.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2757 человек. Третье место у Подмосковья — 2008 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с СOVID в России.