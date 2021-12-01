В Ленобласти коронавирусом заразились еще 375 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 375 человек
В Ленобласти зарегистрировали новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 375 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 90 846 случаев ковида. При этом выздоровели 71 867 пациентов, в том числе 418 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 10 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2802.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2757 человек. Третье место у Подмосковья — 2008 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с СOVID в России.

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