Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 59 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 59 человек
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 59 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 94 смерти за сутки. Следом идет Московская область — 47 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 10 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 263. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 276 419 человек, в том числе 1226 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с СOVID в России.

новости СПб оперштаб смерти от коронавируса


 

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