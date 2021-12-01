В Петербурге подтвердили еще 2419 случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили еще 2419 случаев коронавируса
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 2419 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболел 789 691 местный житель. При этом 728 738 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 2769 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2757 человек. Третье место у Подмосковья — 2008 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мишустин сообщил о стабилизации ситуации с СOVID в России.

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