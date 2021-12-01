На Турку нашли бабушку: она лежала в снегу в легкой одежде

На Турку нашли бабушку: она лежала в снегу в легкой одежде
Пенсионерку госпитализировали. Фото: скриншот Вконтакте

Неравнодушные местные жители передали пенсионерку врачам и надеются найти родственников.

В Санкт-Петербурге ищут родственников старушки, которую нашли лежащей в снегу в легкой одежде. О поисках рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что пенсионерку заметили во дворе дома на улице Турку поздней ночью. Женщина лежала в снегу без теплой одежды. Люди помогли ей добраться до парадной, где она рассказала, как ее зовут и где она живет. У старушки деменция, так что многого она не помнит. На место вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пенсионерку. В посте также сказано, что у нее сильно обморожены ноги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка чистила снег своей лопатой, чтобы попасть в магазин.

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