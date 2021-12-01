На Юнтоловском в подъезде нашли два трупа и шприц

На Юнтоловском в подъезде нашли два трупа и шприц
Тела мужчин нашли в подъезде. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На данный момент установлена личность одного из погибших.

В Приморском районе в подъезде жилого дома нашли два бездыханных тела. Как стало известно Gazeta.SPb, установлена личность только одного погибшего.

Трупы были найдены в высотке на Юнтоловском проспекте 30 ноября вечером. Их обнаружили жильцы дома, возвращающиеся в свои квартиры. Они заметили мужчин, которые расположились между четвертым и пятым этажами. Оба не реагировали на замечания.

После рядом с телами увидели подозрительный шприц. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

Один из погибших – 35-летний мужчина с «темным» прошлым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали распространителя наркотиков.

новости СПб приморский район труп


 

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