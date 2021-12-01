В больницы Петербурга стало поступать больше молодых пациентов с COVID-19

В больницы Петербурга стало поступать больше молодых пациентов с COVID-19
В больницы Петербурга стало поступать больше молодых пациентов с COVID-19. Фото: Pixabay

В больницах Санкт-Петербурга наблюдается прилив молодых пациентов с коронавирусом.

К четвертой волне коронавируса в петербургских больницах наблюдается всплеск молодых пациентов, об этом рассказал Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов в беседе с «Невскими новостями».

Причиной увеличения количества молодых пациентов в больницах города, по мнению Кабанова, могло стать самолечение, которое крадет у заболевших несколько дней. За это время вирус поражает больший объем тканей организма, вместо того, чтобы исчезать под воздействием больничных препаратов.

«В результате пациент теряет несколько дней, которые можно было потратить на его лечение от коронавируса специальными препаратами, и попадает в так называемый цитокиновый шторм. Достаточно часто такие пациенты оказываются в реанимации. Запущенность играет существенную роль в выздоравливании или невыздоравливании», — отметил Кабанов.

Причина частого самолечения, по мнению специалиста, — недоверие к современной медицине. Те, кто лечатся самостоятельно, часто просто не верят, что болеют именно ковидом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в одном организме встреча двух штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» может привести к созданию нового комбинированного варианта.

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