Иммунолог предупредил о возможной комбинации двух штаммов COVID в организме

По словам иммунолога, такой вариант возможен. Фото: комитет по здравоохранению

По словам иммунолога, такой вариант возможен. Фото: комитет по здравоохранению

Встреча двух штаммов коронавируса в одном организме может привести к созданию нового комбинированного варианта. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, речь идет о штаммах «Омикрон» и «Дельта». При этом гибридные штаммы могут оказаться менее опасными, чем исходные варианты.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» рассказал Ura.ru, что при сильном доминировании одного штамма над другим, их встреча будет маловероятной.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 часов до 48. Такие меры были приняты из-за особенностей нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».