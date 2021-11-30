Иммунолог предупредил о возможной комбинации двух штаммов COVID в организме

Иммунолог предупредил о возможной комбинации двух штаммов COVID в организме
По словам иммунолога, такой вариант возможен. Фото: комитет по здравоохранению

Встреча двух штаммов коронавируса в одном организме может привести к созданию нового комбинированного варианта. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, речь идет о штаммах «Омикрон» и «Дельта». При этом гибридные штаммы могут оказаться менее опасными, чем исходные варианты.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» рассказал Ura.ru, что при сильном доминировании одного штамма над другим, их встреча будет маловероятной.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 часов до 48. Такие меры были приняты из-за особенностей нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

коронавирусная пандемия николай крючков штаммы коронавируса


 

Новости партнеров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог предупредил о возможной комбинации двух штаммов COVID в организме
Парковка авто на Каменноостровском проспекте мешает движению трамваев
Новогодние елки в школах и детсадах Петербурга снова пройдут с ограничениями
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково
В Юнтолово появится детский сад и школа
В Ленинградском зоопарке отметили юбилей белой медведицы Хаарчааны
Инспектора хотят проверить снегоплавильные и снегоприёмные пункты
Грузовик с мукой застрял в снегу у Большеохтинского моста и собрал пробку