Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до двух суток

Такое решение, по словам Поповой, принято на фоне распространения нового, более опасного, омикрон-штамма коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Такое решение, по словам Поповой, принято на фоне распространения нового, более опасного, омикрон-штамма коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, такие меры были приняты из-за особенностей нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Как сообщил ТАСС, глава ведомства также напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления материала в лабораторию до получения его результата.

Напомним, за последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 33 860 человек. От вируса и его последствий умерло еще 1 209 россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России разработали тест для выявления омикрон-штамма COVID. Специалисты справились с этой задачей буквально за несколько дней.