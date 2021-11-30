Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до двух суток

Принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, такие меры были приняты из-за особенностей нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
Как сообщил ТАСС, глава ведомства также напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления материала в лабораторию до получения его результата.
Напомним, за последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 33 860 человек. От вируса и его последствий умерло еще 1 209 россиян.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России разработали тест для выявления омикрон-штамма COVID. Специалисты справились с этой задачей буквально за несколько дней.