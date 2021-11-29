В России ковидом за сутки заразились еще 33,8 тыс. человек

В России ковидом за сутки заразились еще 33,8 тыс. человек
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 33 860 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в понедельник, 29 ноября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 209 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 93 человек, в Петербурге — 66, а в Московской области — 58.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 273 964 россияне.

Всего в России зафиксировано 9 млн 604 тыс. 233 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции умер россиянин, который на отдыхе заразился коронавирусом и полтора месяца лечился в больнице. 44-летний турист из России заболел ковидом во время отдыха и был госпитализирован в местную больницу. Более полутора месяцев он пробыл в больнице, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

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