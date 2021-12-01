На Московском шоссе установили специальные пункты обогрева для водителей

На Московском шоссе установили специальные пункты обогрева для водителей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

На Московском шоссе установили специальные пункты обогрева для водителей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

В Пушкинском районе Петербурга на Московском шоссе сотрудники МЧС установили два пункта обогрева с горячими напитками и возможностью зарядить мобильные телефоны.

Из-за прошедшего снегопада на Московском шоссе до сих пор затруднено движение, в связи с чем сотрудники МЧС установили пункты обогрева для водителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«На данный момент движение в сторону Москвы идет в плотном режиме. Также продолжается работа по восстановлению движения в противоположном направлении. МЧС России по г. Санкт-Петербургу установлено два пункта обогрева на затрудненном участке: территория Московская Славянка, 17а, напротив ТЦ «Колесо», Московское шоссе, 158, напротив старого пункта ГИБДД», — заявили в пресс-службе.

Врио главы района Вера Семенова отметила, что основная проблема движения на шоссе появилась из-за большегрузных фур, так как вдоль шоссе расположены складские комплексы. Ряд участков, на которых разворачиваются большегрузы, не был вовремя очищен.

В МЧС добавили, что большегрузы, которые затрудняли проезд по шоссе, перемещены на проезжую часть.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что проблемы с движением в Пушкинском районе начались утром 30 ноября из-за нескольких ДТП и снежного коллапса. Такая трудная ситуация держится уже больше суток.