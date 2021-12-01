Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и уродство», который ждали 6 лет

Российский репер Oxxxymiron выпустил новый долгожданный альбом. Релиз получил название «Красота и уродство».

Спустя 6 лет после выхода нашумевшего альбома репера Oxxxymiron «Горгород» вышел новый альбом под названием «Красота и уродство», в которой вошли 22 новых трека. Очень важно отметить, что вошли именно новые композиции, потому что в ноябре уже был выпущен очередной микстейп, который многие слушатели приняли за долгожданный альбом. О новинке репер сообщил сегодня, 1 декабря, во всех своих официальных аккаунтах: Вконтакте, Instagram и Twitter.

В Санкт-Петербурге и еще девяти российских городах 30 октября стали появляться билборды с фразой «Когда альбом?». Затем Oxxxymiron был выпущен 10-минутный клип «Кто убил Марка?», премьера которого состоялась 1 ноября и произвела фурор среди поклонников.

Последними новыми треками перед выпуском альбома у репера стали «Колесо» и «Мох». Прослушать эти песни и новый альбом «Красота и уродство» можно на всех музыкальных площадках.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) выпустил клип на свою новую песню «Цунами» 5 ноября.