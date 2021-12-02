В Выборгском районе заменили натриевые светильники на светодиодные

В Выборгском районе Петербурга на Костромском проспекте теперь вместо натриевых светильников установлены светодиодные.
Работники ГБУ «Ленсвет» установили новые светильники в Выборгском районе. Всего появилось 84 новых светильника общей мощностью 6,7 киловатт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Особенно отмечены нерегулируемые пешеходные переходы, — они отмечены фонарями контрастного цвета. Всего насчитывается 17 таких переходов. С новым освещением улучшилась видимость полос и знаков. Фонари позволили снизить потребление электроэнергии на Костромском проспекте на 50%.
Светодиодное освещение выигрывает у натриевого по нескольким причинам: светильники долговечны, быстро включаются, не издают неприятного шума при работе. Также фонари не мерцают и не требуется их специальная утилизация.
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