В Выборгском районе заменили натриевые светильники на светодиодные

В Выборгском районе заменили натриевые светильники на светодиодные
В Выборгском районе заменили натриевые светильники на светодиодные. Фото: Google.Карты

В Выборгском районе Петербурга на Костромском проспекте теперь вместо натриевых светильников установлены светодиодные.

Работники ГБУ «Ленсвет» установили новые светильники в Выборгском районе. Всего появилось 84 новых светильника общей мощностью 6,7 киловатт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Особенно отмечены нерегулируемые пешеходные переходы, — они отмечены фонарями контрастного цвета. Всего насчитывается 17 таких переходов. С новым освещением улучшилась видимость полос и знаков. Фонари позволили снизить потребление электроэнергии на Костромском проспекте на 50%.

Светодиодное освещение выигрывает у натриевого по нескольким причинам: светильники долговечны, быстро включаются, не издают неприятного шума при работе. Также фонари не мерцают и не требуется их специальная утилизация.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с фонарей в Северной столице свисают сосульки-убийцы.

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