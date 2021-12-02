Петербуржец решил бороться со снегом своими методами и перенес его к себе в ванную

Петербуржец решил бороться со снегом своими методами и перенес его к себе в ванную. Фото: группа "ВКонтакте"/"Наш дом - Гражданка/ Калининский район/СПб"

Петербуржец решил бороться со снегом своими методами и перенес его к себе в ванную. Фото: группа "ВКонтакте"/"Наш дом - Гражданка/ Калининский район/СПб"

Житель Северной столицы решил помочь городу избавиться от снега и перенес его к себе в ванную.

Петербуржец взял пакеты, собрал на улице 14 килограммов снега, а после перенес все это себе в ванную. Об этом сообщается в группе Вконтакте «Наш дом — Гражданка/ Калининский район/СПб».

В Петербург пришел циклон «Бенедикт» с сильным снегопадом. Жители повсеместно жалуются на неубранные дороги, стоят в пробках и буквально тонут в сугробах. Однако нашлись те, кто пытаются решить проблему своими весьма необычными методами. Петербуржец перенес снег к себе в ванну, чтобы помочь дворникам.

Житель Гражданки решил не ругать коммунальщиков, а наоборот помочь делом.

«Ругать комблаг и Смольный или помочь делом решать каждому», — отмечается в записи.

Петербуржец подсчитал, что, если каждый житель города заберет домой по 14 килограммов снега, то всего получится 75 380 тонн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга активисты движения «Молодой Петербург» создали «кучу Беглова».