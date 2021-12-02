Петербуржец решил бороться со снегом своими методами и перенес его к себе в ванную

Петербуржец решил бороться со снегом своими методами и перенес его к себе в ванную
Петербуржец решил бороться со снегом своими методами и перенес его к себе в ванную. Фото: группа "ВКонтакте"/"Наш дом - Гражданка/ Калининский район/СПб"

Житель Северной столицы решил помочь городу избавиться от снега и перенес его к себе в ванную.

Петербуржец взял пакеты, собрал на улице 14 килограммов снега, а после перенес все это себе в ванную. Об этом сообщается в группе Вконтакте «Наш дом — Гражданка/ Калининский район/СПб».

В Петербург пришел циклон «Бенедикт» с сильным снегопадом. Жители повсеместно жалуются на неубранные дороги, стоят в пробках и буквально тонут в сугробах. Однако нашлись те, кто пытаются решить проблему своими весьма необычными методами. Петербуржец перенес снег к себе в ванну, чтобы помочь дворникам.

Житель Гражданки решил не ругать коммунальщиков, а наоборот помочь делом.

«Ругать комблаг и Смольный или помочь делом решать каждому», — отмечается в записи.

Петербуржец подсчитал, что, если каждый житель города заберет домой по 14 килограммов снега, то всего получится 75 380 тонн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга активисты движения «Молодой Петербург» создали «кучу Беглова».

Бенедикт гражданский проспект ленобласть новости СПб снегопад


 

Новости партнеров
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец решил бороться со снегом своими методами и перенес его к себе в ...
Медики: летальность от COVID-19 связана с устаревшей ...
За ноябрь в Петербурге ввели в эксплуатацию 170 домов
В Выборгском районе заменили натриевые светильники на светодиодные
В период с 23 по 29 ноября годовая инфляция в России подскочила до 8,38%
Петербургский транспорт оснастят сканерами для QR-кодов за 117 млн рублей
Инфекционист США: новый омикрон-штамм сопротивляется действию вакцин
Гинцбург: омикрон-штамм сможет вытеснить вариант «дельта»