К 2024 году в Петербурге могут появиться еще три новых станции метро

К 2024 году в Петербурге могут появится еще три новых станции метро. Фото: КРТИ

К 2024 году в Петербурге могут появится еще три новых станции метро. Фото: КРТИ

В Санкт-Петербурге к 2024 году планируют открыть станции метро «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт».

К 2024 году в Северной столице могут открыться еще три станции метро. О планах АО «Метрострой Северной столицы» рассказал гендиректор ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов в интервью «Интерфаксу».

«Также у нас есть дорожная карта по тому, что будет строиться в 2022 году. Это, прежде всего, развитие коричневой и зеленой линий Петербургского метрополитена. Параллельно мы начали проектирование новых объектов», — заявил Панкратов.

Гендиректор отметил, что компания обеспечена собственными силами после перевода 3200 сотрудников из «Метростроя».

По проекту бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше финансирования текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что строительные работы по реконструкции станции метро «Технологический институт-1» идут строго по плану и скоро будут завершены. Открытие может состояться перед новогодними праздниками.