До -17 градусов ожидается в Ленинградской области в пятницу

В пятницу, 3 декабря, жителей Ленинградской области ожидает облачная, ночью с прояснениями погода.

На протяжении всего дня пройдет небольшой снег. Температура воздуха в темное время суток -6…-11 градусов, местами -12…-17, днем столбики термометров покажут -3…-8 гр.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северо-восточных, восточных направлений будет дуть умеренно.

На дорогах гололедица. Водителя и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зима в России ожидается «неоднородная», особенно в европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза.