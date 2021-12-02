До -17 градусов ожидается в Ленинградской области в пятницу

До -17 градусов ожидается в Ленинградской области в пятницу
В Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В пятницу, 3 декабря, жителей Ленинградской области ожидает облачная, ночью с прояснениями погода.

На протяжении всего дня пройдет небольшой снег. Температура воздуха в темное время суток -6…-11 градусов, местами -12…-17, днем столбики термометров покажут -3…-8 гр.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северо-восточных, восточных направлений будет дуть умеренно.

На дорогах гололедица. Водителя и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зима в России ожидается «неоднородная», особенно в европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза.

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