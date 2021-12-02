Спасатели за полчаса потушили нежилое здание на 96 «квадратов» в Волхове

Спасатели за полчаса потушили нежилое здание на 96 «квадратов» в Волхове
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волхове минувшей ночью загорелось нежилое здание. Спасатели тушили пламя около получаса.

Возгорание случилось а ночь на четверг, 2 декабря, на Зеленой улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:20. К месту происшествия оперативно были направлены восемь сотрудников на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь распространился по площади 96 квадратных метров.

Информация о пострадавших в пожаре на Зеленой улице не поступала. Сейчас на месте пожара работают дознаватели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что причиной пожара на Будапештской улице стал поджог. Неизвестный подошел к припаркованному авто среди ночи, облил его горючим средством, поджег, после чего скрылся.. Огонь полностью охватил транспортное средство. Прибывшие спасатели тушили пламя около часа.

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