Ночью на Невском подрались двое: один из них после этого не подлежит опросу

Ночью на Невском подрались двое: один из них после этого не подлежит опросу
Мужчины подрались в центре города. Фото: pixabay.com

Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Центральном районе Санкт-Петербурга ночью 1 декабря произошла жесткая драка. Как стало известно Gazeta.SPb, в сердце Северной столицы подрались два мужчины, в результате одному из них потребовалась срочная медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной для схватки стали неприязненные отношения. Все случилось на улице Думской – кажется, один из них был под «градусом». У пострадавшего есть ножевые ранения, а также множество травм внутренних органов. Его состояние настолько плачевное, что пока он не может даже говорить.

Подозреваемого задержали «по горячим следам» — он находился на канале Грибоедова. Им оказался Евгений 1997 года рождения. Уголовное дело уже возбуждено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после драки в Мурино задержали двух мигрантов.

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