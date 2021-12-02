Врач-анестезиолог из Петербурга избил пьяного мужчину до тяжелого состояния

Врач-анестезиолог из Петербурга избил пьяного мужчину до тяжелого состояния
Врач избил пьянчугу, повредившего багажник его авто. Фото: pixabay.com

Причиной стало повреждение багажника автомобиля.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства конфликта между двумя мужчинами. Как стало известно Gazeta.SPb, драка произошла еще 26 ноября, но пострадавшего госпитализировали спустя несколько дней.

Инцидент произошел днем на Светлановском проспекте. По предварительным данным, потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повредил багажник чужого автомобиля. Владелец машины, врач-анестезиолог одной из местных больниц, не вытерпел и ударил пьянчугу. Тот получил серьезные травмы и обратился в полицию. Врача задержали, а пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Врача отпустили под обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лиговском агрессивный пассажир избил кондуктора.

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