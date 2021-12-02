Седой мужчина надругался над школьницей в «Пятерочке» на Металлистов

Седой мужчина надругался над школьницей в &#171;Пятерочке&#187; на Металлистов
Инцидент произошел в магазине. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга неизвестный мужчина надругался над школьницей. В полицию обратилась мать девочки.

Вечером в среду, 1 декабря, в отдел полиции обратилась 39-летняя женщина с заявлением о том, что около 16:50 в тамбуре магазина «Пятерочка», расположенного в одном из домов на улице Металлистов, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери.

Как сало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Стали известны приметы подозреваемого: мужчина 50-55 лет, седой, на голове черная кепка, был одет в темные брюки и черная куртка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержали мужчину из-за подозрений в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

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