Седой мужчина надругался над школьницей в «Пятерочке» на Металлистов

В Калининском районе Петербурга неизвестный мужчина надругался над школьницей. В полицию обратилась мать девочки.

Вечером в среду, 1 декабря, в отдел полиции обратилась 39-летняя женщина с заявлением о том, что около 16:50 в тамбуре магазина «Пятерочка», расположенного в одном из домов на улице Металлистов, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери.

Как сало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Стали известны приметы подозреваемого: мужчина 50-55 лет, седой, на голове черная кепка, был одет в темные брюки и черная куртка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержали мужчину из-за подозрений в изнасиловании несовершеннолетней девочки.