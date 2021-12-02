В Петербурге «террористы» никак не отстанут от 27 школы: ее вновь «заминировали»

В очередной раз десяткам учеников пришлось эвакуироваться из-за угрозы взрыва.

В Василеостровском районе 1 декабря вновь эвакуировали 27 школу из-за угроз лжеминера. Как стало известно Gazeta.SPb, в МВД поступило очередное письмо на электронную почту. Автор представился как террорист одной из запрещенных организаций. Мужчина заверил, что на территории школы заложены бомбы.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые осмотрели несколько корпусов учреждения, но ничего не нашли. Из-за угроз пришлось эвакуировать десятки детей и сотрудников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова «заминировали» 44 школы.