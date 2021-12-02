В Красногвардейском районе ищут семиклассника, который ранее не убегал из дома

Мальчик ушел из дома днем, после чего перестал выходить на связь.

В Красногвардейском районе разыскивают мальчика 2008 года рождения, который ушел из дома и пока не возвращался. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась обеспокоенная мать, работающая управляющей магазином. Женщина отметила, что школьник ушел из дома в обед и к восьми вечера так и не явился домой. Связаться с ним не выходило.

Известно, что мальчик ранее из дома не убегал. Сотрудники правоохранительных органов надеются найти его целым и невредимым.

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