В Красногвардейском районе ищут семиклассника, который ранее не убегал из дома

В Красногвардейском районе ищут семиклассника, который ранее не убегал из дома
Школьник не вернулся домой. Фото: unsplash

Мальчик ушел из дома днем, после чего перестал выходить на связь.

В Красногвардейском районе разыскивают мальчика 2008 года рождения, который ушел из дома и пока не возвращался. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась обеспокоенная мать, работающая управляющей магазином. Женщина отметила, что школьник ушел из дома в обед и к восьми вечера так и не явился домой. Связаться с ним не выходило.

Известно, что мальчик ранее из дома не убегал. Сотрудники правоохранительных органов надеются найти его целым и невредимым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве пропал сын бизнесмена Хасбулатова, открывшего в СССР первый McDonald’s.

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