Бастрыкин возбудил дело в отношении Рашкина из-за незаконной охоты

Бастрыкин возбудил дело в отношении Рашкина из-за незаконной охоты
Фото: скриншот заявления Валерия Рашкина в YouTube

Депутат может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовного дело в отношении депутат Государственной думы Валерия Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте. Об этом сообщает ТАСС сегодня, 2 декабря.

Известно, что неделю назад Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Госдума одобрила возбуждение уголовного дела в отношении политика. Теперь ему грозит реальный срок – до пяти лет.

Напоминаем, что речь идет о преступлении, совершенном в ночь на 29 октября. По предварительным данным, депутат во время охоты на территории хозяйства «Лебедка» убил лося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемый в незаконной охоте Рашкин признался в убийстве лося.

Александр Бастрыкин валерий рашкин лось незаконная охота


 

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