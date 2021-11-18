Подозреваемый в незаконной охоте Рашкин признался в убийстве лося

Подозреваемый в незаконной охоте Рашкин признался в убийстве лося. Фото: скриншот заявления Валерия Рашкина в YouTube

Подозреваемый в незаконной охоте Рашкин признался в убийстве лося. Фото: скриншот заявления Валерия Рашкина в YouTube

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области по ошибке. По словам политика, он перепутал его с кабаном.

На своем канале YouTube депутат Валерий Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался в непредумышленном убийстве лося в Саратовской области.

Рашкин рассказал, что выезжал из леса и увидел поляну, на которой решил осмотреться с помощью бинокля. В него он и заметил фигуру зверя, которого принял за кабана. Он достал карабин, зарядил оружие и всмотрелся в прицел.

«Из-за плохой видимости увидел через тепловизор на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела, спустя некоторое время силуэт упал», — заявил депутат.

Дальше, по словам Рашкина, он подошел к животному и разделал тушу на месте.

В конце октября 2021 года автомобиль с Рашкиным за рулем остановили в лесу Саратовской области. В ходе осмотра внутри обнаружили разделанную тушу лося, а также ножи и топор. СМИ утверждают, что изначально депутат утверждал, что нашел тушу лося в лесу.

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