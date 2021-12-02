Ученые считают, что россияне не стали бы прививаться вакциной Pfizer

Ученые считают, что россияне не стали бы прививаться вакциной Pfizer
Вакцина вряд ли была бы популярна в России. Фото: Pixabay.com

Граждане вряд ли бы доверяли иностранному препарату.

Профессор Петр Чумаков заявил, что в России вряд ли появится американская вакцина Pfizer. Он убежден, что россияне не захотят ей прививаться из-за недоверия. Также эксперт отметил, что производитель не желает выходить на российский рынок. Об этом пишет URA.RU.

Чумаков отметил, что в России делают векторную вакцину, которая не вызывает много вопросов. Что касается вакцины из США, то она построена на «абсолютно другой платформе, но более новой, ранее нигде не используемой».

При этом что российская, что американская вакцины эффективны.

«Pfizer по эффективности приблизительно похожа на нашу. Вакцина вполне хорошая, дает хорошую защиту, высокий уровень антител, сделано уже более сотни миллионов доз в США»,

— заметил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи оценили шансы на скорую победу над коронавирусом.

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