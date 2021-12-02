Материнская смертность от COVID в России выросла в три раза

По словам специалиста, все умершие не прошли вакцинацию от COVID-19. Фото: Pixabay

По словам специалиста, все умершие не прошли вакцинацию от COVID-19. Фото: Pixabay

В России смертность от коронавируса среди беременных женщин выросла в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал акушер Минздрава России, профессор Роман Шмаков.

По его словам, все умершие не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. И добавил, что вакцины не увеличивают риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений, о чем свидетельствуют исследования.

Как сообщили «РИА Новости», акушер подчеркнул, что перенесенный без прививки COVID-19 может увеличить риск задержки развития плода и преждевременных родов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшая коронавирусом женщина не может передать плоду болезнь, но после рождения ребенок может заразиться от болеющей матери, поэтому его временно изолируют. Тяжелее всего болеют именно непривитые беременные.