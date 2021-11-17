Гинеколог рассказала, какие последствия могут возникнуть у беременных после COVID-19

Гинеколог рассказала, какие последствия могут возникнуть у беременных после COVID-19
Специалист отметила, что заболевшая коронавирусом женщина не может передать плоду болезнь. Фото: pixabay

По мнению специалиста, у тех мам, кто более коронавирусом, младенец после рождения с высокой долей вероятности может заболеть COVID-19.

Врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог Елена Великжанина рассказала о последствиях, которые могут ждать беременных после переноса коронавирусной инфекции. Об этом сообщают РИА Новости.

Специалист отметила, что заболевшая коронавирусом женщина не может передать плоду болезнь, но после рождения ребенок может заразиться от болеющей матери, поэтому его временно изолируют.

«Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры», — отметила эксперт.

Также Великжанина уточнила, что тяжелее всего болеют именно непривитые беременные. В таких случаях врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти 15 ноября открыли отделение для беременных, заболевших коронавирусом. Для женщин и их детей подготовили 50 коек, системы кислородной поддержки и мониторы.

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