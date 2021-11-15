В Ленобласти открыли родильное отделение для беременных с COVID-19

В Ленинградской области сегодня открыли отделение для беременных, заболевших коронавирусом.
Как сообщили в областной администрации, отделение для беременных с коронавирусом открыли в Тосно. Для женщин и их детей подготовили 50 коек, системы кислородной поддержки и мониторы.
В тосненское отделение направляют заболевших ковидом рожениц со всех районов Ленобласти. При необходимости женщин переводят из Тосно в инфекционный стационар Ленинградской областной клинической больницы.
Комитет по здравоохранению принял решение открыть это отделение, чтобы минимизировать риски материнской, перинатальной и младенческой смертности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в фитнес-центрах Ленобласти могут отменить систему QR-кодов.