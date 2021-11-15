В фитнес-центрах Ленобласти могут отменить систему QR-кодов

В фитнес-центрах Ленобласти могут отменить систему QR-кодов
В фитнес-клубах Ленобласти могут перестать проверять QR-коды у посетителей. Фото: pixabay

В Ленинградской области власти могут рассмотреть возможность посещения фитнес-центров без QR-кодов.

Областные фитнес-центры начали проверять QR-коды у посетителей с 30 октября. Также внутрь пропускают людей с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не позднее, чем за 72 часа.

Однако, как сообщает Peterburg2, власти могут обсудить возможность смягчения коронавирусных мер.

Местные жители задались вопросом, почему фитнес-клубам с паспортами коллективного иммунитета запрещено принимать посетителей без электронных сертификатов, как это делает общепит региона.

По словам замглавы областного комитета по физкультуре и спорту Оксаны Ладоги, этот вопрос уже поднимали на совещании по малому бизнесу. Чиновница заявила, что инициатива будет направлена, решение примет Роспотребнадзор.

Также жители 47 региона обратились к губернатору Александру Дрозденко с просьбой открыть фитнес-центры для посетителей с медотводом. Глава области в своем Instagram пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен в понедельник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ковидом заразились еще 409 человек.

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