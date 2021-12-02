В России за сутки коронавирус подхватили более 33 тысяч человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 33 389 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 703 107 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 221 случае, за все время пандемии скончались 277 640 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 35 185 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России смертность от коронавируса среди беременных женщин выросла в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом.