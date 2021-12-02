В России за сутки коронавирус подхватили более 33 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подхватили более 33 тысяч человек
Россияне сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 33 389 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 703 107 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 221 случае, за все время пандемии скончались 277 640 человек. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 35 185 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России смертность от коронавируса среди беременных женщин выросла в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом.

зараженные ковид в россии коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Губернатора Беглова высмеяли на Первом канале, который на треть принадлежит ВТБ
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки коронавирус подхватили более 33 тысяч человек
В Петербурге задержали мошенника, обманувшего сотню человек на 12 млн рублей
В Петербурге за сутки выявили 2 623 случая заражения COVID
Дудергофский канал за три года очистят от донных отложений
Материнская смертность от COVID в России выросла в три раза
Мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с ...
«Сапсан» остановился по дороге в Москву из-за умирающего мужчины
Дрозденко назвали единственным губернатором СЗФО с политической устойчивостью