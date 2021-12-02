С улиц Петербурга за сутки 44 тыс. кубометров снега

Город продолжают убирать после снегопадов.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки с улиц собрали и вывезли более 44 тысяч кубометров снега. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщается в пресс-службе комитета по благоустройству.

В Северной столице двое суток шел сильный снег. Накануне днем он наконец закончился, что облегчило работу дорожных предприятий. Службы получили возможность расчистить проезжую часть и тротуары, а также сформировать валы.

Сегодня уборкой снега занимаются более 1000 единиц техники и 1,2 тысячи работников ручного труда. Напоминаем, что за несколько дней в Петербурге выпало более 20 сантиметров снега.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пятницу в Петербурге похолодает до -10 и продолжится снегопад.