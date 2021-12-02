Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Новочеркасском проспекте

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Новочеркасском проспекте
ДТП на Новочеркасском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Новочеркасском проспекте.

Дорожный инцидент случился в четверг, 2 декабря, у дома №57. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Хонду ударила сзади Вольво», — написал автор записи.

Судя по кадрам, в результате удара легковой автомобиль вылетел на тротуар. Движение оказалось свободно только по одной полосе. Движение на участке затруднено. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом. Водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань, не справился с управлением, выехал на «встречку», где сбил 59-летнюю женщину.

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