Задержанные ФСБ агенты украинских спецслужб признались в подготовке терактов

Задержанные ФСБ агенты украинских спецслужб признались в подготовке терактов
Агентам поручили фотографировать и собирать данные о стратегических объектах в российских регионах. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Агенты украинских спецслужб, задержанные ФСБ России, дали признательные показания в разведывательно-диверсионной деятельности.

Двое из задержанных сознались, что были завербованы действующим сотрудником Службы безопасности Украины в Тернопольской области. Им поручили фотографировать и собирать данные о стратегических объектах в российских регионах.

Агентам пообещали заплатить 10 тысяч долларов в качестве вознаграждения. В их автомобиле также было найдено короткоствольное и автоматическое оружие. Об этом сообщила ФСБ.

Третий задержанный заявил, что действовал по поручению начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины. Он рассказал, что ему было поручено самостоятельно изготовить взрывные устройства массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и устроить теракт. Российско-украинскую границу он пересек нелегально. Возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники ФСБ навестили петербургского бизнесмена в БЦ «Сенатор».

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