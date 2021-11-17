Сотрудники ФСБ навестили петербургского бизнесмена в БЦ «Сенатор»

В Петербурге в бизнес-центре «Сенатор», расположенном на улице Кропоткина, прошли обыски. Визит силовиков связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве.

Утром в среду, 17 ноября, в «Сенатор» не пропускали сотрудников. На входе стоял мужчина с нашивкой ФСБ, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на читателей. Разрешение войти было получено около часа дня.

Отмечается, что визит силовиков в бизнес-центр — это часть мероприятий, которые в данный момент проходят в Петербурге и Москве в рамках уголовного дела, которое возбуждено по факту обналичивания средств через криптовалюту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об аресте в Петербурге бизнесменов, задержанных во время 50 обысков. Организатором серой схемы по продаже виртуального НДС является бывший сотрудник правоохранительных органов, информирует Следственный комитет.