В Петербурге двое бизнесменов, задержанных во время 50 обысков, арестованы

В Петербурге двое бизнесменов, задержанных во время 50 обысков, арестованы
Двое бизнесменов, задержанных во время 50 обысков, арестованы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Организатором серой схемы по продаже виртуального НДС является бывший сотрудник правоохранительных органов, информирует Следственный комитет.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под арест двух предпринимателей, которые были задержаны в ходе проведения 50 обысков силами МВД и Службы экономической безопасности ФСБ. Напомним, все задержанные проходят по делу об уклонении от уплаты налогов и организации преступного сообщества.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, СИЗО отправлены Сергей Кукушкин и Максим Сидоров. Пока обвинения против них не были выдвинуты, задержанные против меры пресечения возражали.

По версии СК, организатором серой схемы ухода от налогов стал бывший сотрудник налогового блока ГУ МВД 46-летний петербургский бизнесмен Максим Сидоров. В прошлом он проходил фигурантом уголовного дела об экономическом мошенничестве, но с «отсутствием события преступления» дело прекратили. Во время слушания мужчина потребовал переводчика с суахили, но ему отказали, потому что в Петербурге не нашли специалиста по кенийскому диалекту, сообщала «ФонтФанка».

Сейчас СК России по Петербургу продолжает расследовать дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). По данным 78.ru, ущерб был оценен в 890 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru информировала, что силовики проводят обыски в квартирах и офисах бизнесменов сразу по нескольким уголовным делам.

ндс обыски суд уклонение от уплаты налогов


 

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