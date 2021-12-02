В промзоне во Фрунзенском районе больше часа тушили склад

Сегодня днем во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар на территории промзоны.

Об этом сообщила городская пресс-служба МЧС. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 13:28. Все произошло на складе, расположенном в Гаражном проезде, дом 4.

В складском помещении по неизвестной причине загорелась обстановка. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

К месту происшествия ведомство направило 15 человек личного состава и три пожарные машины. Огонь тушили больше часа, к 14:37 пожар был ликвидирован.

О пострадавших информация не поступала.

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