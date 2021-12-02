На юго-западе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира

В Петербурге сегодня днем пожарные тушат загоревшуюся двухкомнатную квартиру в Петродворцовом районе.

Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС. В оперативные службы в 14:50 поступило сообщение о пожаре в доме №21 по Львовской улице. В двухкомнатной отдельной квартире по неустановленной причине загорелась обстановка.

К месту происшествия ведомство направило 20 человек личного состава с привлечением четырех пожарных машин. Прибывшие спасатели выяснили, что площадь пожара выросла до 21 квадратного метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в промзоне во Фрунзенском районе больше часа тушили склад.