На юго-западе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира

На юго-западе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Петербурге сегодня днем пожарные тушат загоревшуюся двухкомнатную квартиру в Петродворцовом районе.

Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС. В оперативные службы в 14:50 поступило сообщение о пожаре в доме №21 по Львовской улице. В двухкомнатной отдельной квартире по неустановленной причине загорелась обстановка.

К месту происшествия ведомство направило 20 человек личного состава с привлечением четырех пожарных машин. Прибывшие спасатели выяснили, что площадь пожара выросла до 21 квадратного метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в промзоне во Фрунзенском районе больше часа тушили склад.

львовская улица новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Бизнесмены и жители Петербурга заставили Беглова одуматься
Бизнесмены и жители Петербурга заставили Беглова одуматься
Угроза всему миру: штамм COVID-19
Угроза всему миру: штамм COVID-19 "омикрон" вызвал страх у ВОЗ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На юго-западе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира
Холдинг USM Усманова продал долю VK группе «Согаз»
Роспотребнадзор ввел карантин для прибывающих из ЮАР
Иммунолог рассказал о самых опасных распространителях COVID-19
В промзоне во Фрунзенском районе больше часа тушили склад
Задержанные ФСБ агенты украинских спецслужб признались в подготовке терактов
Тренер Алексей Мишин отреагировал на отмену финала Гран-при по фигурному ...
Терапевт пояснил, чем отличается детская вакцина «Спутник М» от обычной