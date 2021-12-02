Суд отклонил иск против журналиста Придыбайло об оскорблении граждан Белоруссии

Суд отклонил иск против журналиста Придыбайло об оскорблении граждан Белоруссии
Суд отклонил иск. Фото: Pixabay

В Петербурге отказал гражданам Белоруссии в удовлетворении иска к журналисту RT Константину Придыбайло о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда.

Коллективный иск к Придыбайло подали 25 белорусов. В объединенной пресс-службе городских судов рассказали, что иск связан с комментарием Придыбайло в эфире YouTube-канала «СоловьевLIVE». Журналист назвал белорусский народ «конкретно тупыми людьми».

В иске указали, что, согласно карте уровня IQ в странах Европы, IQ белорусов составляет 102, а в Германии, Эстонии и Финляндии — 101.

Каждый из истцов оценил причиненные нравственные страдания в 1 рубль, пояснив, что они хотят не обогащения, а опровержения фразы.

Приморский районный суд все исследовал и отказал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что истязавший сироту петербургский воспитатель ответит перед судом.

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