Пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили

Вечером 2 декабря в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 18:07 мск. На Большом Сампсониевском проспекте, 21, в неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 10 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 19:39 мск, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Информация о пострадавших не поступала.
В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два автомобиля устроили ДТП на пересечении Испытателей и Коломяжского.