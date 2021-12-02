Пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили

Пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

Вечером 2 декабря в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:07 мск. На Большом Сампсониевском проспекте, 21, в неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 10 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 19:39 мск, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два автомобиля устроили ДТП на пересечении Испытателей и Коломяжского.

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