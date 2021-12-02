Путин назвал причины аварии на шахте «Листвяжная»

Путин назвал причины аварии на шахте &#171;Листвяжная&#187;
Президент России Владимир Путин. Фото: сайт Президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что причинами аварии на шахте «Листвяжная» стали отсутствие контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификация показаний датчиков.

Ссылаясь на отчет СК Путин заявил, что руководство предприятия «систематически принимало меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном», фальсифицируя показания работы датчиков токсичных газов, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что инспекторы Ростехнадзора, которые в нарушение закона о постоянном контроле объектов первого класса опасности не проводили на объекте проверки.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.

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