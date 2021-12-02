На проспекте Энгельса не смогли разъехаться две иномарки

На проспекте Энгельса не смогли разъехаться две иномарки
Дорожный инцидент случился на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 2 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на проспекте Энгельса. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли две иномарки.

«На проспекте Энгельса между улицей Пархоменко и Ланским шоссе Шкода Фабиа зачем-то догнала Форд Фокус на моих глазах. Очень странный манёвр. Время было на часах 16.40», — сообщили в «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом. Водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань.

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