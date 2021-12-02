На набережной Фонтанки загорелась иномарка

На набережной Фонтанки загорелась иномарка
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В четверг, 2 декабря, в центре Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:10 мск. На Набережной реки Фонтанки у дома 1, загорелась машина.

В автомобиле марки Peugeot выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 20:42 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

пожар происшествия Центральный район


 

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