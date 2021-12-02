В Пушкинском районе загорелось шесть боксов

В четверг, 2 декабря, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 20:11 мск. На Саперной улице, 65 загорелись боксы.

Происходит горение в 6-ти боксах, на площади 300 кв.м, сообщили в ГУ МЧС по городу. Внутри находятся три грузовых автомобиля марки «Фрэдлайнер», горят по всей площади.

В 21:22 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвуют пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.