На Автовской улице загорелся ларек

Вечером 2 декабря в Кировском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:41 мск.
На Автовской у дома 4 в торговом ларьке, размером 2х2 метра происходило горение по всей площади.
Справиться с огнем удалось в 23:52 мск. Информация о пострадавших не поступала.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.