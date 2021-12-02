На Автовской улице загорелся ларек

Вечером 2 декабря в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:41 мск.

На Автовской у дома 4 в торговом ларьке, размером 2х2 метра происходило горение по всей площади.

Справиться с огнем удалось в 23:52 мск. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.