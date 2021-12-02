На перекрестке Егорова и 1-ой Красноармейской не смогли разъехаться две иномарки

Дорожный инцидент случился на перекрестке Егорова и 1-ой Красноармейской. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрестке Егорова и 1-ой Красноармейской. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 2 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на перекрестке Егорова и 1-ой Красноармейской. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«На перекрестке Егорова и 1-ой Красноармейской произошла авария с участием Kia и Шкоды», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В сети появилось видео с места происшествия. Машины получили незначительные повреждения, засыпав осколками и деталями участок, где произошло ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом.