Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России на 20%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что по итогам прошедшего месяца заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%.

Она отметила, что с начала ноября уровень заболеваемости каждую неделю снижался на 6-8%, сообщает радио «Комсомольская правда».

С начала пандемии в России выявлено 9 703 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам чиновника, показатель, по которому власти оценивают эпидемиологическую ситуацию по COVID-19, исчисляется по зарегистрированным случаям и данным Роспотребнадзора.