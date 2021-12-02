В Токсово потушили пожар в частном доме

Вечером 2 декабря во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 19:00 мск.

В поселке Токсово горели частный дом и хоз. постройка на площади 78 кв.м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 104 пожарной части противопожарной службы и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 19:55 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.