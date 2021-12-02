В Кировском районе загорелся частный дом

В Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило 2 декабря в 13:38 мск. В МО Шумское горел частный дом на площади 72 квадратных метра.

На месте происшествия работали дежурные смены 112 и 129 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Справиться с огнем удалось в 15:03 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пламя в неэксплуатируемом здании в Выборгском районе потушили. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.